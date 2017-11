11 Grad am Mittwoch, bis zu 15 oder 16 Grad am Donnerstag – gefühlsmäßig ist in Frankfurt der Frühling wieder eingekehrt. Wir haben mit Thomas Ruppert, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach, gesprochen, und auch die alljährlich beliebte Frage gestellt, wie das Wetter an Weihnachten wird.

„Erst einmal bleiben die Temperaturen so“, sagt Wetter-Experte Ruppert. „Bis einschließlich Freitag bleibt es mild, das bittere Ende kommt dann in der zweiten Tageshälfte.“ Dann zeigt der November sich wieder von seiner gewohnten Seite, ab Samstag wird es kalt und nass mit Höchsttemperaturen um 8 Grad.

Exitus des Lebewesens

Schuld daran ist ein Tiefdruckgebiet, das über uns hinwegzieht und milde Meeresluft aus südwestlicher Richtung mitbringt. Am Ende der Woche beschert es den Frankfurtern dann allerdings nasskalte Luft aus dem Norden.

Solche, auf den ersten Blick ungewöhnlichen, Wetterlagen im Herbst kommen laut Ruppert häufiger vor und sind ganz normal. „Mit dem Klimawandel hat das nichts zu tun“, erklärt Ruppert. Probleme könnte das gute Wetter allerdings der Natur machen. Blieben die Temperaturen länger so hoch, bildeten sich Botenstoffe in den Pflanze, die das Signal zum Aufblühen geben. „Wenn es dann noch einmal regnet und friert, bedeutet das den Exitus des Lebewesens.“

Weiße Weihnacht?

Und wie sieht’s mit Weihnachten aus? Bekommen wir dieses Jahr Schnee an den Feiertagen? „Über das Wetter an Weihnachten kann man noch nichts sagen. Wer da eine Vorhersage treffen will, der betreibt Scharlatanerie.“