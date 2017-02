Wetter in Hessen: Frühlingshafter Wochenbeginn in Hessen erwartet

Nach Frost und grauen Tagen wird es ungewöhnlich mild in Hessen. Zwei deutschlandweite Wetterphänomene lassen auf eine verfrühte Frühlingswoche hoffen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Während Hoch „Erika” dafür sorge, dass sich die Wolken nach und nach auflösten, bringe Tief „Pierre” viel Wind mit besonders milden Temperaturen.

Die Woche beginnt nach Angaben der DWD-Meteorologen in weiten Teilen des Landes wolkenlos, am Rhein kann es bis zu acht Grad warm werden. Auch Dienstag und Mittwoch werden sonnig und mild. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen vier und acht Grad. Nachts herrscht bei Minusgraden nach wie vor Glättegefahr in Hessen.

(dpa)