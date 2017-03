Frühlingswetter: Temperaturen bis knapp unter 20 Grad

Das frühlingshafte Wetter bleibt Hessen auch in den kommenden Tagen erhalten. Die Temperaturen würden langsam auf bis zu 19 Grad steigen, berichtete der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Montag. Nur am Mittwoch trüben einige Wolken die Aussicht.

Doch zunächst steht ein sonniger Dienstag bevor, die Temperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad. Der Wind weht nur schwach bis mäßig. Am Mittwoch kann es bis zum Mittag zeitweise stark bewölkt werden, vereinzelt regnet es ein bisschen. Am Nachmittag kommt jedoch die Sonne wieder durch und die Werte steigen auf 14 bis 17 Grad.

Am Donnerstag wird es den Meteorologen zufolge bei heiterem und trockenen Wetter mit 16 bis 19 Grad noch ein bisschen wärmer. Auch die Nächte werden langsam milder, nur in der Nacht zum Donnerstag kann es vereinzelt noch einmal etwas Frost geben.

(dpa)