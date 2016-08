Fünf Haftbefehle: Wegen falscher Papiere entlarvt

Mit gefälschten Papieren ist ein Mann bei einer Verkehrskontrolle in Frankfurt aufgeflogen. Wie die Beamten am Freitag berichteten, zeigte der 36-Jährige am Donnerstagabend sowohl einen falschen Führerschein als einen falschen Ausweis. Bei näherem Hingucken stellten die Ermittler fest, dass der Mann mit vier nationalen und einem internationalen Haftbefehl gesucht wurde. Mit der falschen Identität soll er Banken, Versicherungen und Autohändler betrogen haben. Am Freitag sollte er zum Haftrichter gebracht werden.

(dpa)