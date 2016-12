Dart-Profi Max Hopp will ins WM-Achtelfinale

London/Idstein. Max Hopp will als erster deutscher Dart-Profi den Sprung ins WM-Achtelfinale schaffen. Hopp trifft in seiner Zweitrundenpartie bei den Titelkämpfen in London heute auf den Weltranglisten-13. Kim Huybrechts aus Belgien. mehr