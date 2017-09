Beim Zusammenstoß von zwei Autos sind am Montag im Vogelsberg fünf Menschen verletzt worden, darunter drei Kinder. Nach ersten Angaben der Polizei in Alsfeld kollidierten die beiden Wagen frontal auf einer Landstraße in der Nähe von Romrod. Die Insassen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

(dpa)