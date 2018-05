Fünf Wildkatzen in Auswilderungsgehege übergesiedelt

Im Hochtaunuskreis sind am Montag fünf junge Wildkatzen in ein Auswilderungsgehege übergesiedelt worden. In etwa 10 bis 14 Tagen würden die weiblichen Tiere von dem Gehege aus in die Freiheit entlassen werden, sagte Thomas Götz vom Forstamt in Weilrod. Die Tiere waren im Herbst als Welpen an verschiedenen Orten in Hessen gefunden worden, im Kronberger Opel-Zoo wurden sie den Winter über aufgepäppelt.

Wildkatzen breiten sich allmählich wieder in ganz Hessen aus, allerdings nur langsam. Im Taunus leben besonders viele der scheuen Tiere, eine genaue Zahl ist nicht bekannt. Die Naturschutzorganisation BUND geht von 5000 bis 7000 Wildkatzen in ganz Deutschland aus.

Die Wildtiere sehen auf den ersten Blick den Hauskatzen täuschend ähnlich. Es kommt immer wieder vor, dass die Welpen auf ihren ersten Erkundungsgängen von Spaziergängern für Waisen gehalten und mitgenommen werden.

(dpa)