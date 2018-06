Fünf neue Ökomodellregionen in Hessen

Hessen stärkt der Ökolandwirtschaft weiter den Rücken. Zwölf der 21 Landkreise in Hessen seien mittlerweile Ökomodellregionen, erklärte Agrarministerin Priska Hinz (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden. Das entspreche fast zwei Dritteln der gesamten Landesfläche. Mit einem Ökoanteil von 13,5 Prozent an der landwirtschaftlichen Fläche rangiere Hessen damit bundesweit auf einem Spitzenplatz.

Die fünf neuen Ökomodellregionen sind nach Angaben der Ministerin die Landkreise Marburg-Biedenkopf, Waldeck-Frankenberg und Vogelsberg. Dazu kommen die Landkreise Odenwald und Darmstadt-Dieburg als Träger mit den Partnern Landkreis Groß-Gerau und der Stadt Darmstadt als Ökomodellregion Südhessen sowie die Landkreise Lahn-Dill und Gießen als Region Lahn-Dill-Gießen.

Die Ökomodellregionen böten durch eine bessere Vernetzung zwischen Produzenten, Verarbeitern, den Märkten und damit auch den Verbrauchern ein großes Potenzial, den Ökolandbau weiter zu stärken, erklärte die Ministerin. Nur so ließen sich neue Produkte oder neue Vertriebswege etablieren und erfolgreich vermarkten.

