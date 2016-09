Fünfjähriger alleine auf großer Fahrt

Ganz allein wollte ein fünfjähriger Junge aus Schmalnau (Kreis Fulda) auf große Reise gehen. Er sei am Sonntagnachmittag in seinem Heimatdorf ohne Begleitung in einen Zug eingestiegen, berichtete die Bundespolizei am Montag. Der aufmerksame Lokführer nahm den Kleinen zu sich und übergab ihn am Bahnhof in Fulda der Polizei. Die Identität des Jungen konnte erst geklärt werden, als bald darauf ein Fünfjähriger von seiner Mutter vermisst gemeldet wurde. Wenig später konnte die sichtlich erleichterte Frau ihren Jungen in die Arme nehmen.

