Für Musikproduzent Faltermeyer kamen Drogen nie infrage

Für Komponist und Musikproduzent Harold Faltermeyer (64) sind Drogen nie infrage gekommen. Es habe im Musikgeschäft Zeiten gegeben, da habe er das Gefühl gehabt, dass das „ja gar nicht illegal” sei, sagte er am Sonntag im Gespräch mit dem Radiosender Hitradio FFH. An jeder Ecke habe es Drogen gegeben: „Es war so schräg. Für mich war das keine Option.” Seine Herkunft und Erziehung hätten ihn wohl davor geschützt, vermutet der Musiker, der mit „Axel F.”, der Titelmelodie für den Hollywood-Film „Beverly Hills Cop”, berühmt wurde. „Mein Name stand für Zuverlässigkeit. Deutsche Wertarbeit. Ich konnte mir das nicht leisten.”

