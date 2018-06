Urlaubszeit: Für Schüler beginnt die schönste Zeit - für Autofahrer der Stau

Hessen macht den Anfang: Für rund 762 000 Schüler beginnen am Freitag die großen Ferien. Obwohl Hessen zusammen mit Rheinland-Pfalz und dem Saarland zu den ersten Bundesländern gehört, in denen die Sommerferien beginnen, warnt der ADAC vor langen Staus. Ein Schwerpunkt ist danach die längste deutsche Autobahn 7 (Göttingen-Würzburg). Auf der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung behindern sieben Baustellen mit einer Gesamtlänge von mehr als 46 Kilometern den Verkehr. Mit Staus muss aber auch auf der Autobahn 5 (Kassel-Basel) und der Autobahn 3 (Köln-Würzburg) gerechnet werden - vor allem am Freitag und dem Wochenende. Daheimgebliebene Pendler im Rhein-Main-Gebiet können sich hingegen freuen: Der tägliche Berufsverkehr nehme in den Ferien um bis zu zehn Prozent ab, schreibt Hessen Mobil.

Mit dem Auto in den Urlaub

Wer pünktlich zum Ferienbeginn startet, muss sich auf lange Staus auf den Autobahnen in und um Hessen einstellen. Der Automobilclub ADAC erwartet vor allem auf der A7 einen Stauschwerpunkt. Die wichtige Nord-Süd-Verbindung verspricht mit sieben Baustellen mit einer Gesamtlänge von über 46 Kilometern wenig Spaß für Autofahrer, die gleich am Freitag losfahren. Staufallen finden sich auch auf der A5 und der A3. Wie der ADAC schreibt, ist die Staugefahr besonders groß am Freitag zwischen 13 und 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Daheimgebliebene Pendler im Rhein-Main-Gebiet können sich hingegen freuen: Der tägliche Berufsverkehr nehme in den Ferien um bis zu zehn Prozent ab, schreibt Hessen Mobil.

Richtig packen

Die Polizei in Südhessen warnt vor den gefährlichen Folgen des «Pack-Wahnsinns». Unfälle überladener Autos auf dem Weg in die Ferienregion seien keine Seltenheit. Lose im Wagen verstaute Gepäckstücke, schlecht befestigte Fahrräder auf dem Dach und Anhänger machten sich dabei immer wider selbstständig und könnten zu tödlichen Geschossen werden. «Die Ladung ist so zu sichern und zu verstauen, dass sie selbst bei einer Vollbremsung oder einer plötzlichen Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen oder herabfallen kann.»

MIT DEM FLIEGER: Am ersten Ferienwochenende müssen Passagiere am Frankfurter Flughafen ebenfalls Geduld mitbringen. Betreiber Fraport erwartet weit über 200 000 Fluggäste am größten deutschen Drehkreuz. Reisende sollten demnach wegen möglicher Wartezeiten bei den Personenkontrollen drei Stunden vor Abflug am Airport sein. Um die Kontrollen zu beschleunigen, sollten Fluggäste möglichst wenig Handgepäck mitnehmen. Der Ferienbeginn in Hessen und den umliegenden Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland gilt als einer der stärksten Tage des Jahres.

Mit der S-Bahn durch die Stadt

Der Frankfurter S-Bahn-Tunnel unter der Innenstadt wird in den Sommerferien wegen abschließender Arbeiten erneut gesperrt. Ab 23. Juni bis zum 5. August müssen Fahrgäste auf Busse sowie Straßen- und U-Bahnen umsteigen. Auch ein Ersatzverkehr mit zusätzlichen Bussen ist eingerichtet. Grund für die vierte Tunnel-Sperrung in diesem Jahr sind letzte Sicherheitsprüfungen und Abnahmefahrten, bevor das neue elektronische Stellwerk in Betrieb genommen wird.

Raus aus der Schule

762 000 Schülerinnen und Schüler öffentlicher Schulen sowie 59 000 Lehrkräfte freuen sich in Hessen auf die Sommerferien oder auch auf das Leben nach der Schulzeit. Wie viele Schüler nach den Ferien im Schuljahr 2018/19 die Schulbänke drücken werden, ist dem Hessischen Kultusministerium noch nicht bekannt. Klar ist hingegen: Wer schon vor dem letzten Schultag in den Urlaub reist und damit die Schule schwänzt, muss mit Bußgeldern rechnen.

Sorgen mit den Zeugnis

Die 15 Staatlichen Schulämter sind am letzten Schultag bis 16.00 Uhr zu erreichen. Sie beraten sowohl in schulfachlichen Fragen als auch in schulpsychologischen.

Lernen mit den Ferien

Der Hessische Philologenverband appelliert an die Eltern, ihren Kindern eine Pause zu gönnen: «Ferien sind zum Erholen, Abschalten und Entspannen da. Das ist dieses Jahr besonders wichtig, da die Arbeitsbelastung und der Lerndruck für die Kinder wegen des kurzen Schulhalbjahres erheblich waren», sagt der Vorsitzende Jürgen Hartmann. Auf strikte Lernprogramme sollte verzichtet, und die Tage zur Erholung genutzt werden. «Nachhilfe in den Ferien sollten Eltern nur in Ausnahmesituationen in Betracht ziehen.» Auch Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sagt: «In den nächsten sechs Wochen können alle einmal ordentlich durchatmen, die freie Zeit genießen oder einfach nur das tun, worauf sie Lust haben.»

Einbrüche verhindern

Urlaubszeit ist Einbrecherzeit. «Aufmerksame Nachbarn helfen, Einbrüche zu verhindern», rät die Polizei in Südhessen. So könne ein leeres Haus bewohnt wirken. Urlauber sollten weder auf dem Anrufbeantworter noch in sozialen Netzwerken eine längere Abwesenheit ankündigten - und Türen immer abschließen.

