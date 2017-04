Fulda erreicht Playoff-Endspiel um Tischtennis-Meisterschaft

Der TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell hat als erstes Team das Endspiel um die deutsche Tischtennis-Meisterschaft erreicht. Die Hessen gewannen am Samstagabend auch das zweite Playoff-Halbfinale gegen TTF Liebherr Ochsenhausen mit 3:1. Das erste Spiel dieser Serie hatte die Mannschaft von Nationalspieler Ruwen Filus am vergangenen Wochenende bereits mit 3:0 für sich entschieden.

Filus war auch diesmal der entscheidende Spieler für Fulda, weil er seine beiden Einzel gegen den Japaner Yuto Muramatsu sowie Ochsenhausens französischen Europameister Simon Gauzy gewann.

Der Endspiel-Gegner wird im zweiten Halbfinale zwischen Titelverteidiger Borussia Düsseldorf und dem 1. FC Saarbrücken ermittelt. Dort steht es 1:1. Das Finale wird nach der Weltmeisterschaft in Düsseldorf am 10. Juni in Frankfurt ausgetragen.

(dpa)