Fußball-Bundesligist Frankfurt verliert Testspiel

Eintracht Frankfurt hat in der Länderpause eine Testspiel-Niederlage gegen Zweitligist SV Sandhausen hinnehmen müssen. Auswärts unterlag der ersatzgeschwächte Fußball-Bundesligist am Freitag mit 1:3 (0:2). Eintracht-Torjäger Alex Meier verkürzte mit einem verwandelten Foulelfmeter (59. Minute) auf 1:2, vergab aber bei einem Strafstoß die Chance auf den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Vor rund 1500 Zuschauern waren vor der Pause Lukas Höler (24.) nach einer schönen Kombination sowie Andrew Wooten (45.) per Foulelfmeter für Sandhausen erfolgreich gewesen. Verteidiger Moritz Kuhn sorgte für den Endstand (85.). In der ersten Halbzeit ließ der Zweitligist gegen die Hessen, bei denen Trainer Niko Kovac etlichen Reservisten eine Einsatzchance gab, weitere Möglichkeiten aus.

Nach der Länderspielpause tritt Sandhausen am nächsten Freitag zum Zweitligaspiel in Bochum an. Eintracht Frankfurt empfängt am 15. Oktober den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

(dpa)