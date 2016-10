Fußballfrauen auf unbestimmte Zeit ohne Crnogorcevic

Die Fußball-Frauen des 1. FFC Frankfurt müssen für unbestimmte Zeit auf Ana-Maria Crnogorcevic verzichten. Die Schweizer Nationalspielerin ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt, teilte der Bundesligist am Donnerstag mit. Die 26-Jährige hatte bereits am vergangenen Wochenende beim 0:0 in Freiburg gefehlt. Wie lange sie ausfällt, ist aufgrund der unterschiedlichen Verläufe bei dieser Viruserkrankung unklar. „Wir hoffen sehr, dass diese unangenehme Krankheit bei Ana schnell einen positiven Verlauf nimmt und sie baldmöglichst wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann”, sagte FFC-Manager Siegfried Dietrich.

(dpa)