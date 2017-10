Fußgänger am Feldrand von Traktor überrollt: Tot

Ein Fußgänger ist bei Liederbach am Taunus von einem Traktor überrollt worden. Der 72 Jahre alte Mann erlitt tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach war der Mann am Sonntag auf einem betonierten Wirtschaftsweg am Feldrand unterwegs, auf dem der Traktor hielt. Ersten Erkenntnissen zufolge setzte der 57 Jahre alte Traktorfahrer genau in dem Moment mit seiner Maschine zurück, als sich der 72-Jährige dahinter befand. Der Fußgänger wurde überrollt und erlag seinen schweren Verletzungen. Die genauen Hintergründe des Unfall werden noch ermittelt.

(dpa)