Fußgänger bei Zusammenstoß mit Kleintransporter verletzt

Ein 47 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter auf einer Landstraße im Kreis Darmstadt-Dieburg schwer verletzt worden. Der Mann war aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Straße in Griesheim geraten, wie die Polizei nach dem Unfall am Montagabend mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

(dpa)