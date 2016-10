Fußgängerin von Auto angefahren und schwer verletzt

Beim Überqueren einer Straße ist eine 74 Jahre alte Fußgängerin in Nordhessen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, trat die Fußgängerin am Dienstagabend in Volkmarsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) bei grüner Ampel auf die Fahrbahn, als eine 78-Jährige mit ihrem Wagen in die Straße einbog und die dunkel gekleidete Fußgängerin anfuhr. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Autofahrerin aus Breuna bleib unverletzt.

(dpa)