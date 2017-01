Rettungstrupps haben in Fulda einen zugefrorenen Weiher abgesucht, weil dort Fußspuren zu einer Einbruchstelle im Eis geführt hatten. Es sei aber niemand gefunden worden, teilte die Polizei am Sonntag nach der Suche mit. Seit Tagen warnen die Behörden davor, zugefrorene Seen zu betreten. Auch wenn die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen, sei die Eisschicht in der Regel nicht dick genug, um einen Menschen sicher zu tragen.

(dpa)