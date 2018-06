Die Soko "Schwarzer Block" durchsuchte am Mittwoch am frühen Morgen in vier Bundesländern Wohnungen und vollstreckten Haftbefehle. Auch in Frankfurt, Offenbach und Rossbach vor der Höhe fanden Durchsuchungen statt.

Die Soko "Schwarzer Block" führte heute in mehreren Bundesländern Vollstreckungsmaßnahmen durch. Die Polizei durchsuchte insgesamt 13 Objekte in Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Niedersachsen und vollstreckte sechs Haftbefehle.

Die Durchsuchungen stehen alle im Zusammenhang mit Straftaten, die während des G20-Gipfels in Hamburg begangen wurden. Nach Ermittlungen, Bildauswertungen und Öffentlichkeitsfahndungen identifizierten die Ermittlungsbehörden insgesamt 13 beschuldigte Personen im Alter von 17 bis 60 Jahren.

18 mutmaßliche G20-Randalierer nach Fotofahndung ermittelt Einen Monat nach Beginn der zweiten öffentlichen Fahndung der Hamburger Polizei nach mutmaßlichen G20-Randalierern sind 18 der 101 Gesuchten identifiziert. clearing

Den Beschuldigten werden Straftaten wie Brandstiftungen, schwere Landfriedensbrüche, Widerstandsdelikte gegen Polizeibeamte, Körperverletzungen und weitere Delikte vorgeworfen.

Straftaten aus dem Schwarzen Block

Herausragend, so heißt es im Bericht der Polizei Hamburg, dürften die Durchsuchungen bei vier jungen Männern in Frankfurt (24) und Offenbach (17, 18, 21) sein, wovon zwei zur Tatzeit noch Jugendliche waren. Gegen die vier wird wegen der Tatbeteiligung an den Straftaten ermittelt, die in Hamburg-Altona in den frühen Morgenstunden des 7. Juli 2017 begangen wurden.

Dort habe sich im Bereich der Elbchaussee auf Höhe des Donnersparks ein "Schwarzer Block" gebildet. Nach Polizeiangaben seien die Beschuldigten individuell und bewusst unauffällig angereist in bürgerlicher Kleidung. Vor Ort sollen die Beschuldigten einheitlich schwarze Bekleidung angezogen haben, die entweder mitgebracht oder aus vorbereiteten Depots in angrenzenden Grünanlagen entnommen worden sein sollen.

Außerdem sollen die Beschuldigten dort Pyrotechnik und Molotowcocktails aufgenommen haben. Nach Polizeiangaben sollen in einer geschlossenen Formation etwa 220 einheitlich schwarz gekleidete, vermummte und untereinander solidarisch auftretende Personen hinter einem Fronttransparent mit dem Tenor "Whoever they meet with - FREEDOM is ungovernable" versammelt haben.

Ab 07:27 Uhr bewegte sich dieser "Schwarze Block" auf der Fahrbahn der Elbchaussee in Hamburg zur Neuen Großen Bergstraße und beschädigte entlang der gesamten Wegstrecke unter anderem Scheiben von zahlreichen Wohn- und Geschäftsgebäuden mit Steinen, Werkzeugen und sonstigen Gegenständen, besprühte Fassaden und zündete Knallkörper und Brandsätze.

Nach Polizeiangaben wurden aus diesem "Schwarzen Block" heraus mittels mifgeführter Pyrotechnik 19 am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge angezündet, die vollständig ausbrannten. Weitere 19 Fahrzeuge wurden beschädigt.

Aus dem Block heraus sei versucht worden, ein Ladengeschäft in einem Wohnkomplex in Brand zu setzen, das IKEA-Gebäude, indem sich zu dieser Zeit schon Angestellte befunden haben, wurde mit mindestens vier Molotowcocktails beworfen, die an der Fassade abbrannten. Nach Abschluss dieser militanten Aktion, um 7:46 Uhr, entfernten sich die Täter in Kleingruppen und wechselten umgehend ihre Bekleidung, teilt die Polizei mit.

Bisher ermittelten die Behörden bereits Personen aus Italien, Frankreich und der Schweiz als Tatverdächtige. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen am Mittwoch wurden gegen die vier Deutschen aus Frankfurt und Offenbach Haftbefehle vollstreckt, die von der Staatsanwaltschaft Hamburg bereits im Verlauf der Ermittlungen erwirkt worden waren.

Derzeit wird ermittelt, ob die Verhafteten auch in die Vorbereitung der Taten in der Elbchaussee eingebunden waren.

red