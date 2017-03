GEW prangert steigende Belastungen für Grundschullehrer an

Die Arbeitsbelastung der hessischen Grundschullehrer wird nach Einschätzung der Lehrergewerkschaft GEW in den kommenden Jahren weiter steigen. „Wir sind zwar an der Belastungsgrenze angekommen, aber trotzdem wird es für die Grundschullehrer immer schwerer”, sagte Manon Tuckfeld vom Bezirksverband Südhessen. Grund dafür sei, dass es auf absehbare Zeit nicht ausreichend ausgebildete Grundschullehrer in Hessen geben werde. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hatte eingeräumt, dass im kommenden Schuljahr bis zu 300 Pädagogen im Land fehlen werden.

Anfang des Jahres war ein Brandbrief an Lorz bekannt geworden, in dem 59 Frankfurter Schulleiter Alarm schlagen und die Arbeitsbelastung als kaum zu bewältigen bezeichneten. Ähnliche Zustände gibt es offenbar auch in Darmstadt.

Der Deutschen Presse-Agentur liegt ein weiteres Papier vor, das 56 Schulleiter von Grundschulen aus Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg an den hessischen Kultusminister geschickt haben. In diesem Brief äußern die Rektoren die Befürchtung, dass die Unterrichtsqualität an den Grundschulen sinken wird und fordern unter anderem mehr Lehrer und eine bessere Bezahlung.

