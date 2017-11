Garage brennt in Stadtallendorf

Beim Brand einer Garage in Stadtallendorf ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer am Sonntagmittag in einem als Stellplatz für Autos genutzten ehemaligen Bundeswehr-Bunker aus. Während der Löscharbeiten gab es kleinere Explosionen, weil aus einem abgestellten Wagen Benzin auslief. Dieses habe sich immer wieder selbst entzündet. Deshalb bekämpfte die Feuerwehr die Flammen mit großen Mengen an Löschschaum. Der über der Garage wohnende Eigentümer des Gebäudes hatte den Brand rechtzeitig bemerkt und floh ins Freie. Seine Familie war nicht zu Hause. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

(dpa)