Zweckentfremdung: Garage voll, Auto draußen

Fast jeder kennt die Situation, die für Ärger sorgen kann: Der Nachbar nutzt seine Garage, plötzlich nicht mehr als Zuhause für seine Karosse, sondern hat sie mit Sofas, Schränken und Gartengeräten zugestellt. Da bleibt kein Platz mehr für das Auto – das steht zum Verdruss der Nachbarn im „öffentlichen Parkraum“.

Besonders kritisch wird dann die Situation, wenn bei heftigen Schneefällen, wie am vergangenen Wochenende, plötzlich viel mehr Autos im „öffentlichen“ Parkraum stehen. Und zwar so, dass die Räumfahrzeuge nicht mehr durchkommen. „Unser Streudienst hatte deswegen starke Probleme“, sagt der Usinger Hauptamtsleiter Michael Guth. Für ihn ist das Problem, dass die Garage bei vielen zum Sperrmüllabladeplatz wird, kein neues Phänomen. „Das ist in unserer Stadt genauso anzutreffen wie in vielen anderen Kommunen auch“, so Guth weiter.

Offenbar helfen Appelle an die Vernunft der Garagenbesitzer nicht immer weiter. „Vielleicht macht es deshalb Sinn, Anwohner-Parkausweise einzuführen, wie das in großen Städten, etwa in Frankfurt, üblich ist“, sagt Guth, der sich vorstellen kann, dass einige Kommunen über dieses Thema nachdenken.

Solch eine „Zweckentfremdung einer Garage“ kann die Bauaufsicht einer Kommune auf den Plan rufen, die etwa beim Neubau eines Einfamilienhauses festlegt, wie viele Stellplätze für Fahrzeuge „vorgehalten“ werden müssen, erklärt Andrea Nagell, Sprecherin des Hochtaunuskreises. Und diese dürfen nicht so vollgestellt sein, dass kein Auto mehr hineinpasst.

Doch die Aufgabe der Bauaufsicht ist es nicht, alle Garagen in der Kommune auf ihre „Zweckentfremdung“ hin zu überprüfen. In der Regel sind es „Hinweise aus der Nachbarschaft“, die dann die Bauaufsicht auf den Plan rufen. Zuerst werde aber das Gespräch mit den Betroffenen gesucht, sagt Nagell.

„Von zweckentfremdetem Parkraum erfährt unsere Bauaufsicht über Beschwerden, zum Beispiel von Nachbarn“, sagt Petra Schnelzer, Sprecherin des Wetteraukreises. Selbst „nach draußen zu gehen und Kontrollgänge zu machen“ sei zeitlich und personell für die Baufsicht nicht machbar, so Schnelzer weiter.

„Daumenschrauben“

Der Wetteraukreis besitzt übrigens einige „Daumenschrauben“, um der Zweckentfremdung von Parkraum Einhalt zu Gebieten. Dazu gehören etwa die Aufforderung zum Rückbau oder ein Bußgeld. Letztere können sehr happig ausfallen. Die Höhe hängt nämlich davon ab, wie groß die Garage ist. „Das kann von 250 bis 10 000 Euro reichen“, rechnet Schnelzer vor.

Abschläge beim Bußgeld kann es aber auch geben. Zum Beispiel, wenn der Eigentümer sich die Nutzungsänderung nachträglich hat genehmigen lassen.

Die Basis für die Stellplatzsatzungen der Kommunen ist die Hessische Bauordnung. Diese Satzungen regeln genau, wie viele Stellplätze für ein Gebäude vorzuhalten sind. In Bad Homburg etwa sind es zwei Plätze für ein Einfamilienhaus, für Mehrfamilienhäuser werden die Stellplätze mit 1,5 pro Wohnung berechnet (in der Altstadt und den Ortskernen der Stadtteile ein Platz pro Wohnung). Büros, Praxen, Verkaufsflächen, Sportstätten, Gewerbebetriebe und so weiter werden mit einem bestimmten Schlüssel pro Quadratmeter berechnet.

Ausschließlich in der Bad Homburger Innenstadt kann die Herstellung von Stellplätzen unter bestimmten Voraussetzungen finanziell abgelöst werden, wofür dann mit 12 500 Euro pro Platz fällig werden. Übrigens sind in der Stellplatzsatzung nicht nur Abstellplätze für Autos, sondern auch für Fahrräder geregelt.

Auch Gerichte beschäftigen sich mit der Zweckentfremdung von Garagen, etwa das Verwaltungsgericht Darmstadt. Bei dem Streit um eine vollgelagerte Garage in Offenbach stellten die Richter fest, dass die Bauaufsichtsbehörde sehr wohl das Recht habe, auf eine zweckgemäße Nutzung der notwendigen Garage zu drängen und den Mieter aufzufordern, „die Fremdlagerung“ zu unterlassen. Der Mieter hatte unter anderem eine komplette Küchenzeile, Umzugskartons mit Inhalt, Fahrräder und diverse Gartengeräte in seiner Garage gelagert.