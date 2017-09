Gasaustritt an Kasseler Krankenhaus: Evakuierung

Ein Gasleck in der Nähe eines Krankenhauses in Kassel hat am Dienstag Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Das Herzzentrum des Krankenhauses musste evakuiert und die umliegenden Straßen gesperrt werden. Anwohner seien nicht in Gefahr gewesen, teilte die Polizei mit. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein technischer Defekt an einem Kühlgerät außerhalb des Gebäudes die Ursache für den Austritt des Ammoniakgases war. Der Vorfall werde untersucht. Die Straßensperrung konnte wieder aufgehoben werden. Ob Patienten und Angestellte wieder ins Herzzentrum zurück können, wurde geprüft. Verletzt wurde niemand.

(dpa)