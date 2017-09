Gasflasche explodiert in Lastwagen: Polizei sucht Fahrer

In einem Lastwagen auf einer Raststätte an der Autobahn 5 in Alsbach-Hähnlein (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ist eine Gasflasche explodiert. Dabei sei das Führerhaus komplett zerstört worden, teilte die Polizei am frühen Dienstagmorgen mit. Der Fahrer sei nach der Explosion geflohen. Nach ihm werde derzeit mit einem Hubschrauber und Spürhunden gesucht. Die Polizei geht davon aus, dass er während der Explosion neben dem Fahrzeug gestanden habe und leicht verletzt worden sei. Wieso die Gasflasche explodierte, war zunächst unklar.

(dpa)