„Gault&Millau” stellt neuen „Koch des Jahres” vor

Der Frankfurter Andreas Krolik war im Jahr 2016 „Koch des Jahres”, heute stellt der Gourmetführer „Gault&Millau” in München seinen Nachfolger vor. Außerdem sind wieder die Spitzenrestaurants bewertet worden, darunter auch zahlreiche in Hessen. Im vergangenen Jahr war Krolik als Küchenchef des Frankfurter Gourmetrestaurants „Lafleur” als „Koch des Jahres” ausgezeichnet worden. Er sei einer der besten Gemüseköche in Deutschland, hieß es damals.

Der „Gault&Millau” urteilt nach dem französischen Schulnotensystem von 0 bis 20 Punkten. Er wurde 1969 von den beiden Journalisten Henri Gault und Christian Millau gegründet, 1983 erschien erstmals eine deutsche Ausgabe. Neben dem „Gault&Millau” gibt es noch den „Guide Michelin”, der ebenfalls Jahr für Jahr die besten Restaurants und Köche kürt und dabei Sterne vergibt.

(dpa)