Gedenken an NSU-Opfer: Türkische Gemeinde kritisiert Absage

Niedersachsen und Hessen auf dem Weg zur gebührenfreien Kita

Hannover/Wiesbaden. Kostenlose Kindergarten-Besuche haben sich mehrere Bundesländer auf die Fahnen geschrieben. In Niedersachsen und Hessen sollen sie noch in diesem Jahr Realität werden. Doch den Kommunen reicht das Geld nicht - und Experten zweifeln am sozialen Nutzen der Reform. mehr