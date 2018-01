Gefahrgutlaster kracht in Stauende: Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 im Vogelsbergkreis ist ein Lastwagen-Fahrer schwer verletzt worden. Der 23 Jahre alte Mann konnte am Mittwochabend zwischen Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck mit seinem Gefahrgutlaster an einem Stauende nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in einen langsam rollenden Sattelzug vor ihm, wie die Polizei berichtete. Durch den heftigen Zusammenstoß wurde das Führerhaus vom Fahrgestell abgerissen.

Der Fahrer wurde sehr schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann am Steuer des anderen Lastwagens blieb unverletzt. Gefahrgut ist nach ersten Erkenntnissen nicht ausgelaufen. Die A5 war in Richtung Kassel drei Stunden und in Richtung Frankfurt am Main anderthalb Stunden voll gesperrt. Auf beiden Seiten gab es kilometerlange Staus.

(dpa)