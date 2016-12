Gegen Extremismus

Eingeworfene Fenster und Hakenkreuzschmierereien an hessischen Flüchtlingsunterkünften hat es auch 2016 gegeben. Allerdings dürften es am Ende weniger sein als im Vorjahr: Landesweit gab es bis Ende September 24 Angriffe auf Asylunterkünfte. Wie ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage mitteilte, werden 21 Attacken als politisch motiviert eingestuft. Bei den meisten Straftaten handele es sich um Sachbeschädigung und Propagandadelikte wie etwa Hakenkreuzschmierereien. Bislang seien zwei Fälle von Körperverletzung sowie je ein Fall von Brandstiftung und Verstoß gegen das Waffengesetz bekannt.

Höhepunkt 2015

Bis zum Jahresende würden sich die Zahlen voraussichtlich noch ändern, sagte der Sprecher. Für 2016 seien aber insgesamt weniger Delikte zu erwarten als im Vorjahr. 2015 hatte es 67 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte gegeben, davon hatten 42 einen rechtsextremen Hintergrund. 2014 hatten die Behörden in Hessen lediglich sieben Übergriffe gegen Flüchtlinge oder deren Unterkünfte gezählt. Seit 2014 melden auch alle Bundesländer politisch motivierte Straftaten, die sich gegen Flüchtlingsunterkünfte oder deren Bewohner richten, an die sogenannte Clearingstelle des Bundeskriminalamts.

In Hessen ist besonders noch ein Fall in Erinnerung: Anfang Januar 2016 hatten zwei Männer auf eine Asylbewerberunterkunft in Dreieich (Kreis Offenbach) geschossen und einen Flüchtling im Schlaf leicht verletzt. Ein Schuss traf den hinter dem Fenster schlafenden Mann aus Syrien am Bein. Der 23-Jährige ist nach Aussage eines Mitbewohners Syrer. Wenige Monate später wurden zwei Tatverdächtige gefasst. Es handelte sich um einen 27 Jahre alten Mann sowie einen gleichaltrigen Mittäter. Ein Motiv war nicht zu erkennen.

Schüsse auf ein Fenster

Weitere Fälle aus dem Jahr 2015: Im April wurden Schüsse mit einer Druckluftwaffe auf ein Fenster in einer Container-Unterkunft in Hofheim (Main-Taunus-Kreis) abgegeben. Dabei wurde keiner der 53 Flüchtlinge verletzt. Mehrere geplante Unterkünfte waren ebenfalls Ziel von Angriffen: In Fuldatal bei Kassel beschädigten Unbekannte im November einen Gastank, in Walluf bei Wiesbaden setzten sie im selben Monat ein Haus unter Wasser, das zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut werden sollte. Im mittelhessischen Mengerskirchen wurden bereits im Juli Schweineköpfe und -schwänze neben Schmierereien vor einer geplanten Unterkunft gefunden.

„Wir werden keine Fremdenfeindlichkeit in Hessen dulden und jeder Form von Gewalt, die sich gegen Schutzsuchende richtet, mit allen Mitteln unseres Rechtsstaats begegnen“, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU).

Die Polizei ermittele „mit Hochdruck, um diese feigen Angriffe aufzuklären“. Um Rechtsextremismus entgegenzuwirken, werde die Landesregierung auch im kommenden Jahr 3,8 Millionen Euro für Präventionsmaßnahmen des Programms „Hessen – aktiv für Demokratie und gegen Extremismus“ bereitstellen. Das Programm besteht seit dem Jahr 2015.

(lhe,red)