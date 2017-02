Geldautomat gesprengt: Mann beim Geldaufsammeln beobachtet

Ein Geldautomat ist am frühen Samstagmorgen in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) in die Luft gesprengt worden. Die genaue Höhe der Beute sei noch unklar, berichtete die Polizei in Offenbach. Demnach wurde ein Mann beobachtet, der nach der Explosion hastig Geldscheine aufsammelte. Der Automat stand in einem Häuschen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Beide seien durch die Sprengung stark beschädigt worden. Auch zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei keine Angaben machen.

(dpa)