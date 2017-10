Geldautomaten im Gewerbegebiet gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag einen Geldautomaten in einem Gewerbegebiet in Gießen gesprengt und Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, leiteten die Täter ein explosives Gemisch in den Automaten und sprengten ihn auf. Der Automat war in einem Kassenhäuschen untergebracht, das bei der Sprengung erheblich beschädigt wurde. Weitere Details zur Anzahl der Täter und möglichen Fluchtfahrzeugen waren der Polizei am Morgen noch nicht bekannt. Der oder die Täter sind weiterhin flüchtig.

Im Oktober gab es in Hessen bereits mehrere derartige Sprengungen. Im südhessischen Lampertheim erbeuteten Täter dabei vor genau einer Woche gut 6000 Euro. Auch in einem Frankfurter Einkaufszentrum schlugen Täter in einer Bankfiliale zu.

(dpa)