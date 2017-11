Türkischer Asylbewerber verurteilt: Geldstrafe für früheren PKK-Funktionär

Weil er sich über einen längeren Zeitraum in der deutschen Sektion der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK engagiert hat, ist ein türkischer Asylbewerber am Mittwoch vom Landgericht Frankfurt zu 600 Euro Geldstrafe (120 Tagessätze) verurteilt worden. Die Staatsschutzkammer ging im Urteil von einem Verstoß gegen das im Vereinsgesetz geregelte Betätigungsverbot aus. Der heute 42-Jährige hatte bis 2014 als Leiter der PKK-Organisation in Sachsen, Thüringen und Nordhessen fungiert und in dieser Eigenschaft auch Kontakte zu höherrangigen Funktionären. Am Ende aber trat er nach eigenen Angaben aus freien Stücken aus der PKK aus, weil er sich mit deren Zielen nicht mehr identifizierte.

Das Gericht wertete diesen Umstand als erheblich strafmildernd. Die Anklagevertreterin hatte trotz Reue und Einsicht des Angeklagten eine Bewährungsstrafe von neun Monaten beantragt.

(dpa)