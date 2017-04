Gemeinnützige Einrichtungen profitieren von Geldbußen

Zahlreiche gemeinnützige Einrichtungen in Hessen profitieren von den Geldauflagen, die Gerichte gegen Straftäter verhängen. Auf insgesamt 23,5 Millionen Euro belief sich die Summe, die von Hessens Gerichten und Staatsanwaltschaften im Jahr 2015 zugewiesen wurde, wie das Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mitteilte. Davon profitierten 1115 Vereine und andere gemeinnützige Organisationen in Hessen.

(dpa)