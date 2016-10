Flüchtlingskrise in Hessen: Gemeinsam haben wir’s geschafft

Vor einem Jahr kommen Hunderte Asylsuchende nach Hessen – Tag für Tag. Am 28. Oktober 2015 aber sind es so viele wie nie. Die Helfer sind pausenlos im Einsatz. Und die Aufgabe ist längst nicht erledigt.

Rückblende, Herbst 2015: Die Suche nach immer neuen Unterkünften für Tausende Flüchtlinge läuft auf vollen Touren. Behörden, Hilfsorganisationen und Ehrenamtliche sind unermüdlich im Einsatz, um die Menschen unterzubringen und zu versorgen. Täglich kommen Hunderte in Hessen an. Am 28. Oktober 2015 dann registrieren die Behörden die Rekordzahl des Jahres: An diesem Tag erreichen 1370 Flüchtlinge das Land.

„Die Ehrenamtlichen waren in dieser Zeit sehr beansprucht“, erinnert sich Pfarrer Matthias Leschhorn von der evangelischen Petrusgemeinde Gießen. Er ist in der Flüchtlingshilfe aktiv und dadurch nah dran an den Menschen in Hessens größter Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen. „Tag und Nacht waren Helfer im Einsatz.“ Sie kümmerten sich zum Beispiel darum, dass die Neuankömmlinge versorgt wurden, einen Tee und eine erste warme Mahlzeit erhielten. Die Flüchtlinge brauchten nach ihrer Flucht erst einmal Ruhe, berichtet Leschhorn. „Viele lagen ganz erschöpft in ihren Zelten.“

Info: Stetiger Rückgang Die Rekordzahl von fast 120 000 Flüchtlingen erreichte Hessen im Jahr 2015. Davon bleiben rund 80 000 hier, die anderen wurden auf die Bundesländer verteilt. clearing

Eilig erbaute Zeltstädte

Zu dieser Zeit reicht der Platz in Hessens Erstaufnahmeeinrichtung längst nicht mehr aus. Das Land eröffnet hessenweit neue Außenstellen sowie zahlreiche Notunterkünfte, etwa in eiligst hergerichteten Turnhallen oder leerstehenden Supermärkten. Und es wird eine Zeltstadt nach der nächsten aufgebaut. In der Hochphase unterhält das Land nach Angaben des Sozialministeriums 62 Erstaufnahmeunterkünfte, in denen mehr als 25 000 Menschen leben.

Das fordert auch die Mitarbeiter der Erstaufnahmeeinrichtung enorm. Um den Andrang bewältigen zu können, werden nach Angaben der Behördenleitung Wochenenddienst und Rufbereitschaft eingeführt. „Die Kollegen haben Außerordentliches geleistet in einer Zeit, in der ein normaler Beamter oder Angestellter hätte sagen können: Ich gehe um 16.15 Uhr. Es ist keiner gegangen“, berichtete bei einem Jahresrückblick Anfang Januar der damalige kommissarische Leiter der Einrichtung, Ralf Stettner.

Politisch gut aufgehoben

Die Provisorien machen auch für die ehrenamtlichen Helfer die Arbeit nicht leichter. Dennoch sei man optimistisch gewesen, sagt Pfarrer Leschhorn. Auch dank des Credos „Wir schaffen das“ von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). „Es war auf jeden Fall so, dass dieser Satz sehr gut getan hat“, sagt er. „Weil wir uns endlich politisch aufgehoben fühlten an dieser Stelle.“ Das habe Mut gemacht.

Fast 120 000 Flüchtlinge erreichten 2015 Hessen, rund 80 000 von ihnen blieben im Land. Seit Dezember 2015 sinkt die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge deutlich. In diesem Jahr wird Hessen nach Einschätzung des Sozialministeriums voraussichtlich rund 40 000 Flüchtlinge aufnehmen – was auch die Arbeit der Helfer entspannt.

Einsätze rund um die Uhr gebe es jetzt nicht mehr, berichtet Götz Heiligmann vom evangelischen Dekanat Gießen. Er ist dort tätig als Ehrenamtskoordinator in der Erstaufnahmeeinrichtung. Aber noch immer machten die Helfer „einen ganz hervorragenden Job, indem sie ihre Zeit opfern, für die Leute da sind, versuchen, einen Deutschunterricht anzubieten“.

Die Möglichkeiten seien jetzt deutlich besser, auch wenn noch viel Luft nach oben bleibe, sagt Heiligmann. Die Helfer benötigten beispielsweise Räumlichkeiten für ihre Angebote. Zu den Angeboten des Dekanats in der Einrichtung gehören eine Teestube, Deutschkurse und ein Kulturtraining. Außerdem beraten fünf hauptamtliche Mitarbeiter die Menschen über das Asylverfahren.

Seitdem die Zahl der neu ankommenden Flüchtlinge sinkt, reduziert auch das Land die Zahl der Unterkünfte. „Wir halten aktiv derzeit noch elf Einrichtungen vor, weitere sechs sind passiv und können schnell aktiviert werden, um flexibel auf unvorhergesehene Zugänge reagieren zu können“, erläutert die Sprecherin des Sozialministeriums, Esther Walter. Aktuell leben rund 3900 Asylsuchende in der Erstaufnahme.

Auch wenn der Höhepunkt der Krise überwunden ist: „Wir brauchen einen langen Atem“, betont Pfarrer Leschhorn. „Denn das ist ein politisches Problem, das in diesem Jahr allein nicht gelöst werden wird.“ Unterkünfte für Tausende Flüchtlinge zu organisieren war rückblickend durchaus rasch erledigt – die Herausforderung ihrer Integration hat dagegen erst begonnen.