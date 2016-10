Genossenschaftsverbände planen Fusion

Nach langwierigen Verhandlungen stehen bei zwei der fünf verbliebenen Genossenschaftsverbände in Deutschland die Zeichen auf Fusion: Der für 13 Bundesländer zuständige Genossenschaftsverband mit Sitz in Neu-Isenburg bei Frankfurt und der Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsverband (RWGV/Münster) wollen 2017 ihre Kräfte bündeln. Die Vorstände und Gremien unterzeichneten eine Absichtserklärung zur Verschmelzung der Verbände, wie beide Seiten am Freitag mitteilten. Angestrebt ist, dass die Mitgliederversammlungen die „gleichberechtigte Partnerschaft” im April 2017 rückwirkend zum Jahresbeginn beschließen. Die Verbände betreuen als Prüfungs- und Beratungsorganisationen zum Beispiel Volks- und Raiffeisenbanken sowie landwirtschaftliche Genossenschaften.

(dpa)