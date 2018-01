Gepäckstück am Kasseler Flughafen löst Sprengstoffalarm aus

Rund 225 Millionen Euro für Sanierung von Straßenbrücken

Wiesbaden. In die Sanierung von Hessens Straßenbrücken sollen in diesem Jahr rund 225 Millionen Euro fließen. Das kündigte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden an. mehr