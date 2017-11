Gericht: Cannabis nur bei schwerer Erkrankung auf Rezept

Erneut Brandstiftung an Frankfurter Kindertagesstätte

Frankfurt/Main. Erneut hat es in Frankfurt in einer Kindertagesstätte gebrannt - und wieder geht die Polizei von Brandstiftung aus. Das Feuer sei gegen 03.15 Uhr am Morgen gemeldet worden, teilten die Beamten am Donnerstag mit. mehr