Gericht: Kostenloser Schulbus nur bei gefährlichem Schulweg

Kinder, deren Schulweg nicht besonders gefährlich ist, haben keinen Anspruch auf einen kostenlosen Schulbus. Das Verwaltungsgericht in Gießen wies am Mittwoch nach eigenen Angaben die Klagen von 22 Eltern aus Bad Vilbel bei Frankfurt ab. Diese hatten von der zuständigen Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) die Übernahme der Beförderungskosten verlangt. Da die VGO das ablehnte, landete die Sache vor Gericht. Gegen die Entscheidung der Richter kann beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel Berufung eingelegt werden.

(dpa)