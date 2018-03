Gericht: Stadt muss NPD-Veranstaltung mit Bands dulden

Brand in Schweißhalle eines Autohauses

Darmstadt. In der Schweißhalle eines Autohauses in Darmstadt ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei in Darmstadt mitteilte, hatten am Mittag von Schweißarbeiten herumfliegende Funken herumliegenden Müll entzündet. mehr