Gericht befragt noch mal Zeugen im Polizistenmord-Prozess

Im Fall des vor fast einem Jahr in Herborn getöteten Polizisten will das Landgericht Limburg heute noch einmal einen Zeugen befragen. Möglicherweise wird danach erneut plädiert, teilte ein Sprecher des Gerichts mit. Unklar ist, wann das Urteil gesprochen wird. Bereits Ende Oktober hatten Staatsanwaltschaft und Nebenklage ein ersten Mal plädiert und dabei gefordert, den 28 Jahre alten Angeklagten wegen Mordes zu lebenslanger Haft zu verurteilen. Der Verteidiger hatte einen Freispruch verlangt und danach noch mehrere Beweisanträge gestellt. Der Angeklagte soll an Heiligabend 2015 am Bahnhof von Herborn einen Beamten erstochen und dessen Kollegen schwer verletzt haben.

