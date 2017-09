Gericht verhandelt Gingolds Klage gegen Verfassungsschutz

Vorstellung in der "Brotfabrik" Musical „Hedwig and the angry inch“: Perücke auf, Bühne frei!

Hanau. Gesang, Probe-Perücke, 14-Zentimeter-Highheels und eine exzentrische Figur: Volontärin Joy Gantevoort hat bei den Proben zum Glam-Rock-Musical „Hedwig and the angry inch“ hinter die Kulissen geschaut. mehr