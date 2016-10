Gericht verhandelt Millionen-Diebstahl aus Bank

1,3 Millionen Euro soll ein 56-Jähriger aus einer Bank in Gießen gestohlen haben. Er muss sich deswegen heute vor dem Amtsgericht verantworten. Der Mann, ein langjährige Mitarbeiter, soll Anfang Januar in der Zentrale der Volksbank Mittelhessen zur Tat geschritten sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass er am Tattag die Geldscheine, die für den Transport in die Filialen bereitlagen, unter seiner Jacke versteckte und dann die Bank verließ. Seine Beute soll er dann bei einer ahnungslosen Verwandten deponiert haben.

Erst rund zwei Monate nach der Tat tauchte das Geld wieder auf - der zwischenzeitlich festgenommene und geständige 56-Jährige verriet den Ermittlern schließlich das Versteck. Motiv für den Millionen-Diebstahl sollen finanzielle Probleme gewesen sein. Der allergrößte Teil des Geldes sei wieder zurückgegeben worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Volksbank Mittelhessen ist die zehntgrößte Genossenschaftsbank in Deutschland.

(dpa)