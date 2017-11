Gericht verkündet Entscheidung zum Kraftwerk Staudinger

Hessische Gründerpreise gehen nach Darmstadt und Fulda

Darmstadt. Der Hessische Gründerpreis geht in diesem Jahr an junge Unternehmen aus Darmstadt und Fulda. Als besonders mutige Gründerin zeichnete die Jury am Mittwochabend die Darmstädterin Sabine Eller aus. mehr