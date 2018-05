Gerichte verhandeln oft über Kündigungen und Arbeitsentgelte

Bei den Klagen vor den hessischen Arbeitsgerichten geht es in den meisten Verfahren um den Streit über Kündigungen und Arbeitsentgelte. Insgesamt 26 600 Klagen wurden im vergangenen Jahr bei den Gerichten neu eingereicht, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Das waren 1000 oder 3,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor.

Zwei Drittel der Verfahren seien durch gerichtliche Vergleiche abgeschlossen worden. In zwölf Prozent der Fälle wurde die Klage nach Angaben der Statistiker zurückgenommen oder durch außergerichtliche Vergleiche beendet. Die durchschnittliche Verfahrensdauer habe im Jahr 2017 bei drei Monaten gelegen. Rund zwei Drittel der Klagen seien innerhalb dieser Zeit erledigt worden. Bei zwei Prozent der Klagen haben die Verfahrensdauer länger als ein Jahr gedauert.

(dpa)