Gerichtsentscheidung zu Nutzung des Rennbahn-Geländes

Im Rechtsstreit über die Frankfurter Galopprennbahn wird heute eine wichtige Gerichtsentscheidung erwartet. Es geht um die Räumungsklage der Stadt Frankfurt gegen den Frankfurter Rennklub. Eigentlich wollte das Landgericht bereits Ende Oktober eine Entscheidung verkünden, wegen eines Befangenheitsantrags gegen einen Richter setzte es aber einen neuen Termin an.

Zum Jahreswechsel will die Stadt Frankfurt das Gelände an den Deutschen Fußball-Bund übergeben, damit dort ein über 100 Millionen Euro teures Leistungszentrum entstehen kann. Die Streitigkeiten zwischen dem Rennklub, der Stadt sowie der stadtnahen Betreibergesellschaft beschäftigen mittlerweile mehrere Gerichte in einer Reihe von Prozessen.

Am 5. Dezember soll es vor dem Landgericht um die Kündigung des ursprünglich bis 2024 laufenden Nutzungsvertrages gehen. Der Frankfurter Rennklub besteht darauf, das Gelände bis zum Ablauf des Vertrages nutzen zu können.

(dpa)