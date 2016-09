Mordprozess an Gleis 2: Gerichtsverhandlung am Tatort klärt, ob der Täter sein Opfer erkannt hat

Am Herborner Bahnhofs wird am späten Montag nachgestellt, was sich an Heiligabend dort abgespielt hat. An jenem Abend wurde dort ein Polizist getötet. Nach dem Ortstermin ist für manchen Prozessbeteiligten eine wichtige Frage geklärt.

Der Zug mit dem mutmaßlichen Polizistenmörder von Herborn an Bord fährt in den Bahnhof ein. Er hält an Gleis 2, an der Stelle, wo der Täter vor neun Monaten einen Beamten erstochen und dessen Kollegen schwer verletzt haben soll. Die Türen öffnen sich. Richter und Prozessbeteiligte steigen hinzu, um eine wichtige Frage zu klären: Hat der Angeklagte erkennen können, dass sich Polizisten nähern? Die Antwort hat zentrale Bedeutung für die juristische Bewertung des Falls.

Der Ortstermin am späten Montagabend in der mittelhessischen Stadt ist ungewöhnlich für eine Gerichtsverhandlung. „Das ist relativ selten, weil man die meisten Fragen im Gerichtssaal oder mit Sachverständigen klären kann“, erläutert Gerichtssprecher Henrik Gemmer. In diesem Fall aber will sich das Landgericht Limburg, das den mutmaßlichen Mord seit Juni verhandelt, am Tatort ein Bild machen. Denn der Angeklagte hatte ausgesagt, die nahenden Beamten in Uniform aus dem Zug heraus nicht erkannt zu haben. Er habe sich bedroht gefühlt und einen Angriff von Rockern befürchtet. Er argumentiert also mit Notwehr.

Der Aufwand für den Ortstermin ist groß: Polizisten und Justiz-Wachtmeister sind im Einsatz, um einen Teil des Bahnsteigs zu sperren und die Zuschauer vor dem Einlass zu kontrollieren. Im Dienst sind aber keine Beamten der Polizeidirektion Lahn-Dill, für die die beiden 46 und 47 Jahre alten Opfer arbeiteten. Man habe den Kollegen den Einsatz ersparen wollen, sagt Polizeidirektor Rolf Krämer. Auch die anwesenden Angehörigen des getöteten Beamten müssen am Tatort mit ihren Gefühlen kämpfen.

Das Gericht wählte den Ortstermin am späten Abend, um ähnliches Licht wie zur Tatzeit zu haben. Gegen 7 Uhr morgens am 24. Dezember soll der Angeklagte, der zuvor in einem Regionalzug als Schwarzfahrer erwischt worden war, die hinzugerufenen Polizisten attackiert haben. Damit die Situationen damals und heute vergleichbar sind, müssen alle Details stimmen, sagt Gerichtssprecher Gemmer. Als der Zug beim ersten Anlauf am falschen Bahnsteig einfährt, muss er zurück nach Gießen fahren, dort wenden und erneut nach Herborn rollen. Viel Aufwand, aber: „Es war bei allen Prozessbeteiligten unstreitig, dass der entscheidende Waggon spiegelverkehrt dort steht und der Zug wenden muss“, sagt Gemmer.

War es Notwehr?

Rund eine Stunde später ist der Zug wieder da. Dann wird noch eine Lampe im Zug ausgeschaltet, die zur Tatzeit defekt war. Endlich sind alle Prozessbeteiligten – vom Angeklagten bis zur Nebenklage – im Zug. Er wird für kurze Zeit zum Gerichtssaal.

Während der Angeklagte von mehreren Beamten bewacht wird, schauen sich die anderen um. Sie blicken aus den Fenstern und beobachten, wie sich ein Polizeibeamter langsam nähert: Ähnlich wie am Tattag geht er die Treppen zum Bahnsteig hinauf. Dann bleibt er oben etwas entfernt von der geöffneten Tür stehen.

Nach 15 Minuten ist das Prozedere beendet. Richter, Sachverständige, Verteidiger, Staatsanwalt und Nebenkläger steigen wieder aus. Der Zug verlässt den Tatort.

Und die Erkenntnis des Ortstermins? Für den Vertreter der Nebenklage, Jochen Hentschel ist klar: „Es war erkennbar, dass ein Polizeibeamter sich nähert.“ Anklagevertreter Dominik Mies macht keine Angaben zu seinen Beobachtungen, betont aber, dass er keine Notwehrsituation sehe. Das Gericht will nun die Erkenntnisse bei der nächsten Verhandlung erörtern.