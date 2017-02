Geringer Anstieg bei Behandlungsfehlern hessischer Ärzte

Den Ärzten in Hessen sind im Jahr 2016 prozentual etwas mehr Behandlungsfehler unterlaufen als im Vorjahr: Die Gutachter- und Schlichtungsstelle der Landesärztekammer Hessen bestätigte laut Mitteilung vom Mittwoch 25 Prozent der eingegangenen Beschwerden. Im Vorjahr waren es rund 24 Prozent.

Bei den absoluten Zahlen sieht die Entwicklung anders aus. Den Angaben zufolge gab es im vergangenen Jahr 126 anerkannte Behandlungsfehler. Im Jahr 2015 waren es noch 138 gewesen. Die niedrigere Zahl im Jahr 2016 ergebe sich „aus der Zahl der erledigten Anträge”, die mit 884 ebenso geringer ausfiel.

Bei Behandlungen in Kliniken traten mehr Fehler auf als bei ambulanten Behandlungen. In der Orthopädie, Unfall- und Allgemeinchirurgie sowie in der Urologie und Frauenheilkunde bejahte die Gutachter- und Schlichtungsstelle die meisten Fehler.

Die unabhängige Stelle wird von Juristen, ehemaligen Vorsitzenden Richtern des Bundes und der Länder geleitet. Sie überprüft ärztliche Behandlungen in einem freiwilligen und für Antragsteller kostenlosen Verfahren.





(dpa)