Den Männern die Welt erklären: Gertrud Traud leitet die Forschungsabteilung der Landesbank Hessen-Thüringen

„Den Job, den ich heute machte, den kannte ich gar nicht“, sagt Gertrud Traud, „Wirtschaft – das war etwas, was um die Ecke lag.“ Wir sitzen hoch oben im Maintower mitten in der Banken-City. Frankfurt liegt uns zu Füßen. Ziemlich passend für eine Frau, die in der bundesdeutschen Bankenland eine Seltenheit ist: Traud ist Chefvolkswirtin und leitet die Forschungsabteilung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

An der Wand hängen Bilder, die sie selbst gemalt hat, ausdrucksstarke Gemälde in sattem Rot oder tiefem Blau. „Ich mache mir gerne die Hände schmutzig“, sagt die zierliche brünette Frau in dem edlen Kleid samt perfektem Styling. Kleider, erzählt sie, trage sie erst seit einigen Jahren. In der Anfangszeit gab es nur dunkle Hosenanzüge, teilweise mit Weste, „man hat einfach die Uniform der Männer übernommen, Frau hat sich da angepasst“, sagt sie. „Heute haben wir das nicht mehr nötig“, ergänzt sie selbstbewusst.

Neben uns laufen Aktienkurse ununterbrochen über den riesigen Flachbildschirm an der Wand, die Dax-Kurve zeigt bedenklich nach unten. „Reine Korrektur“, sagt Traud, „die Aktien sind zu hoch bewertet, aber alles gut.“ Den Kunden zu erklären, wie die Helaba die Welt sieht, genau das ist die Berufung der Gertrud Traud: Wachstumsprognosen, Länderanalysen, Devisenentwicklungen, die Lage an den Kapitalmärkten, die Chefvolkswirtin analysiert, beschreibt, prognostiziert.

Ihre Analysen dienen als Grundlagen für Geschäftsentwicklungen der Sparkassen, aber auch für die Politik. Die Aufbereitung aber ist ihre Note: „Mein Jahresausblick heißt nicht Ausblick, sondern: die Welt fährt Autoscooter“, sagt sie lachend, „2014 haben wir als Bildersprache Gummistiefel und Lackschuhe gewählt.“

Dass die 53-Jährige heute Männern Wirtschaft erklärt, sie selbst hätte das nie gedacht. Lehrerin wollte sie werden, oder Jura studieren und ins Auswärtige Amt gehen. „Ich bin aufgewachsen am Ende der Welt“, erzählt Traud, und das war damals wörtlich zu nehmen: Hünfeld, Osthessen, Zonenrandgebiet, und das in den 1970er Jahren. Der Vater Forstwirt, die Familie hatte eine kleine Landwirtschaft, die Ferien verbrachte die kleine Gertrud immer bei Oma und Opa.

„Die Reisetante“ nannte ihre Familie sie – Gertrud wollte schon damals „immer irgendwohin“. Nach dem Abitur begann sie ein Biologiestudium und brach es wieder ab, ging dann als Au-pair nach Frankreich. Im lothringischen Metz sei sie „noch schamvoll irgendwo hingegangen“, erzählt sie, „wir haben uns damals entschuldigt, Deutsche zu sein“. Dass man das heute nicht mehr müsse, ja, das sei der Verdienst von Helmut Kohl. „Ökonomisch“, sagt sie ganz sachlich, „hat er leider viel falsch gemacht.“

Nach dem Jahr in Frankreich hängte Traud schnell noch ein Jahr Au-pair in Washington, D.C. dran. Blondierte Dauerwelle trug sie damals, das war hoch modern, „und mein großes Vorbild war Tina Turner“, erzählt sie lachend. Sie sah die Power-Vorzeigefrau live über die Bühne toben, „die einzige Frau über 40, die Minirock trug“, erinnert sich Traud.

Sie selbst war noch immer auf der Suche. „Ich wusste nicht, dass ich Spaß an Wirtschaft hatte, ich dachte, ich wäre Naturwissenschaftlerin“, sagt sie, „das war ein Missverständnis mit mir selbst.“ Während ihrer Zeit in den USA stieg der Dollar rasant, „und kein Mensch konnte einem das erklären“, sagt Traud. Was in der Zeitung dazu geschrieben wurde, „ich hab’ kein Wort verstanden“, lacht sie – Wirtschaftszeitungen gab es noch nicht.

In Mainz begann Traud 1986 ein Studium der Volkswirtschaftslehre, und da funkte es. Ihre Doktorarbeit schrieb sie über die Frage einer politischen Währungsunion und die europäische Integration, 1995 schloss sie ab, da war der Euro noch fünf Jahre entfernt. „Es ist alles eingetreten, es hat nur länger gebraucht“, sagt Traud. Nach der Promotion arbeitete sie zunächst als Aktien-Brokerin, baute dann ein Research Team bei einer zweiten Bank auf.

„So lange nur ,Gertrud Traud‘ an der Tür stand, dachten alle, ich bin die Sekretärin“, erinnert sie sich, erst als sie den Doktortitel tragen durfte, hörte das auf. Die junge Volkswirtin machte schnell Karriere, und liebäugelte doch immer wieder mit der Lehre. Einen Ruf als Professorin hatte sie bereits nach Darmstadt, da suchte die Helaba einen Chefvolkswirt, 2005 war das.

Wie setzt man sich durch in einer so ausgewiesenen Männerwelt? Man müsse seine Instrumente kennen und handhaben können, „dann kann keiner mit Worthülsen Eindruck schinden“, sagt sie, „man muss Substanz dagegen setzen.“ Sie habe immer gerne geführt, sagt sie ganz selbstverständlich. Nun ist sie 53, lebt ihren Traumjob, macht nebenher intensiv Sport, Tennis, Skifahren – was soll da noch kommen?

„Neues“, sagt Traud wie aus der Pistole geschossen, „ich bin immer noch sehr neugierig, ich will Dinge erleben.“ Ihre Mutter sei ein Bauernkind aus der Rhön gewesen, die nicht einmal auf eine weiterführende Schule gehen durfte. „Sie hat mir beigebracht, dass es etwas Tolles ist, Lernen zu dürfen“, sagt Traud: „Nur wegen reich und berühmt sollte man das nicht tun – man muss Dinge machen, in denen man gut ist.“