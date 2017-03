Geschäftsführerin: documenta nicht ausreichend finanziert

Dekogeschäft in Wiesbaden ausgebrannt: zwei Verletzte

Wiesbaden. In Wiesbaden sind beim Brand eines Dekoladens zwei Passantinnen verletzt worden. Sie atmeten giftiges Rauchgas ein, als sie in dem Geschäft nach hilflosen Menschen suchten, wie die Polizei am Montag weiter mitteilte. mehr