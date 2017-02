Geschäftshaus in Gelnhausen in Flammen: hoher Sachschaden

Der Dachstuhl eines mehrstöckigen Geschäftshauses in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) ist in Brand geraten. Das Feuer griff am Dienstagabend auch auf andere Gebäudeteile über, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend Euro betragen. Die Löscharbeiten der 80 Einsatzkräfte dauerten noch in der Nacht an. Der Brand wird die Feuerwehr voraussichtlich noch bis in die Morgenstunden beschäftigen. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.

(dpa)