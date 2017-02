Hoher Sachschaden: Geschäftshaus in Gelnhausen in Flammen

In Gelnhausen ist in der Nacht ein Geschäftshaus in Brand geraten. Immer noch sind Teile der Stadt gesperrt, vor allem Rund um den Bahnhof wird es auch am Morgen nach dem Brand noch eng.

Der Dachstuhl eines mehrstöckigen Geschäftshauses in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) ist in Brand geraten. Das Feuer griff am Dienstagabend auch auf andere Gebäudeteile über, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend Euro betragen. Die Löscharbeiten der 80 Einsatzkräfte dauerten bsi in die frühen Morgenstunden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.



Auch am Morgen kommt es noch zu erheblichen Behinderungen, da das Gebiet um das Geschäftshaus weiträumig abgesperrt ist. Die Polizei informiert über Sperrungen im Bereich des Bahnhofs sowie des Parkhauses am Bahnhof. Nur der Weg von der Lagerhausstraße her kommend Richtung Bahnhof ist befahrbar.

?#Verkehrshinweis: Nach #Brand in #Gelnhausen sind der Bereich um den Bahnhof, das Parkhaus am Bahnhof & Teile d. Hailer Str gesperrt. — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) February 22, 2017